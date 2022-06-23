В Башкортостане снизилось количество жалоб на недропользователей

В правительстве Башкортостана заявили, что количество жалоб населения на недропользователей уменьшилось. Власти контролируют ситуацию. Сегодня прошло очередное заседание Межведомственной комиссии под председательством первого вице-премьера Азата Бадранова.

Были определены ключевые задачи. В их числе – выявление перспектив сбора налога на добычу полезных ископаемых. Существует значительный потенциал по увеличению роста бюджетных доходов. На сегодняшний день собираемость составляет около 200 млн рублей, хотя потенциал оценивается как минимум в 1 млрд. В Межведомственную комиссию также поступают сигналы о незаконной добыче и реализации ПГС через организацию так называемых рыбных хозяйства. Земельные участки в этом случае предоставляются под строительство «пруда-копани», а фактически используются для нелегальной добычи ПГС и других инертных материалов.

Год назад мы такие простые вещи обсуждали: есть карьер, есть недовольные жители, кто законно добывает, кто незаконно. Сегодня мы разрабатываем аналитические инструменты оценки потребления полезных ископаемых в целом в республике. Мы ставим перед собой задачу увеличения налоговых отчислений, совершенствования. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Сейчас власти намерены усилить контроль вокруг недропользователей Уфы. Продолжается работа и по золотодобывающим компаниям Зауралья. На днях незаконный факт проведения работ был выявлен в Баймакском районе. Бизнесменов намерены обязать составлять типовые договоры, в которых будут прописаны не только объёмы добычи, но и конкретные социальные проекты по улучшению инфраструктуры на местах, в которых компании будут принимать участие. Отдельно затронули тему совершенствования законодательства в этой сфере.