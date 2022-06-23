Зульфия Гайсина возглавила Совет по правам человека в Башкирии

У нас будет расширение деятельности. Естественно, мы продолжим ту деятельность, которую вели: прием граждан, проведение круглых столов, совещаний, чтобы систематизировать и консолидировать у себя факты нарушения прав граждан, чтобы делать доклады и представлять варианты решения проблем главе республики.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества