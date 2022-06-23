Зульфия Гайсина возглавила Совет по правам человека в Башкирии

Новым председателем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества назначена Зульфия Гайсина. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

Ранее Зульфия Гайсина была ответственным секретарем в СПЧ. На новой должности она заменила Владимира Барабаша, который находился на посту с 2019 года. Отмечается, что это плановая ротация. Также более чем на половину обновлён персональный состав. Из 36 человек новыми членами совета стали 19. Все – люди с активной гражданской позицией. Средний возраст, к слову, 48 лет. Это юристы, журналисты, учёные, экологи, зоозащитники, городские активисты, представители творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, а также сферы здравоохранения и духовенства. Появится кураторство новых направлений, например, туризма, профсоюзов и культуры.

У нас будет расширение деятельности. Естественно, мы продолжим ту деятельность, которую вели: прием граждан, проведение круглых столов, совещаний, чтобы систематизировать и консолидировать у себя факты нарушения прав граждан, чтобы делать доклады и представлять варианты решения проблем главе республики.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества

В СПЧ заявили, что будет продолжена работа с инвалидами в плане развития доступной среды и выработки предложений по мерам поддержки. В числе наиболее актуальных и гуманитарные проекты, связанные с помощью жителям ДНР и ЛНР. Зульфия Гайсина, к слову, посещала территорию Донбасса во время отправки одной из гуманитарных колонн. Глава СПЧ также выступает одним из основателей движения по защите прав дольщиков.

Фото №1 - Зульфия Гайсина возглавила Совет по правам человека в Башкирии

Назначение Зульфии Гайсиной председатель СПЧ неслучайно. Зульфия очень эффективно работала в СПЧ по вопросам обманутых дольщиков. Это чувствительная тема для властей, которая поднималась и на федеральном уровне.

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Мы столкнулись с ней в 2019 году, когда мой муж-инвалид обратился за помощью, понимая, что федеральный фонд с большей вероятностью наш дом просто компенсирует, а не достроит. Она донесла эту информацию до глав республики, а глава республики взял обязательства, что таким незащищенным группам населения дома надо достраивать. Она проинформировала главу и нам обратную связь давала.

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