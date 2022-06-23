Зульфия Гайсина возглавила Совет по правам человека в Башкирии

Новым председателем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества назначена Зульфия Гайсина. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
Ранее Зульфия Гайсина была ответственным секретарем в СПЧ. На новой должности она заменила Владимира Барабаша, который находился на посту с 2019 года. Отмечается, что это плановая ротация. Также более чем на половину обновлён персональный состав. Из 36 человек новыми членами совета стали 19. Все – люди с активной гражданской позицией. Средний возраст, к слову, 48 лет. Это юристы, журналисты, учёные, экологи, зоозащитники, городские активисты, представители творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, а также сферы здравоохранения и духовенства. Появится кураторство новых направлений, например, туризма, профсоюзов и культуры.
В СПЧ заявили, что будет продолжена работа с инвалидами в плане развития доступной среды и выработки предложений по мерам поддержки. В числе наиболее актуальных и гуманитарные проекты, связанные с помощью жителям ДНР и ЛНР. Зульфия Гайсина, к слову, посещала территорию Донбасса во время отправки одной из гуманитарных колонн. Глава СПЧ также выступает одним из основателей движения по защите прав дольщиков.