В Уфе прошел республиканский отборочный этап Спартакиады учащихся России

Состав сборной Башкортостана на финальный турнир определялся в течение всего года, поэтому соревнования в Уфе стали хорошей проверкой своих сил перед более важным стартом.

Второе место в рейтинге кадетов всей страны сейчас занимает Валерий Корнилов. Тем не менее для спортсмена из Башкортостана ближайшая Спартакиада станет дебютной в карьере. На отборочном турнире в Уфе он вновь получил возможность фехтовать со своими товарищами. Они хорошо знают друг друга и почти каждый день тренируются вместе. Однако на финале Спартакиады учащихся Валерий Корнилов хочет встретиться с башкирскими спортсменами, своими друзьями.

Всё равно хочется их выиграть на более сильном турнире, ведь когда мы приезжаем на турнир, особенно личные, мы уже соперники. Тоже нужно обыгрывать их новыми приёмами, придумывать что-то другое. Валерий Корнилов, участник финала Спартакиады учащихся России по фехтованию

Четыре сильнейшие рапиристки-девушки тоже завершают свою подготовку к финалу Спартакиады. Среди них Любовь Емелёва, для которой сезон сложился удачно. Спортсменка ездила на международные соревнования в Германию и Венгрию. А отборочный форум Башкортостана за тренировку не считает – будет фехтовать на все 100 процентов.

Конечно, между собой будем фехтовать, но так как состав сборной уже ясен, между собой будем разбираться и фехтовать. Любовь Емелёва, участник финала Спартакиады учащихся России по фехтованию

Финальный этап Спартакиады учащихся пройдёт в Тольятти уже на следующей неделе. Восемь сильнейших рапиристов Башкортостана отбирались на решающий турнир в течение всего сезона. Поэтому команда была определена уже заранее. Тренеры уверены, что на предстоящем форуме сборная Республики покажет свой класс.

К этому турниру мы готовились планомерно и давно, затратили много времени. Сейчас вышли на плато подготовки, где мы находимся в оптимальной форме. Марат Хисамутдинов, главный судья соревнований