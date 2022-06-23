В Уфе прошел республиканский отборочный этап Спартакиады учащихся России

Состав сборной Башкортостана на финальный турнир определялся в течение всего года, поэтому соревнования в Уфе стали хорошей проверкой своих сил перед более важным стартом.
Второе место в рейтинге кадетов всей страны сейчас занимает Валерий Корнилов. Тем не менее для спортсмена из Башкортостана ближайшая Спартакиада станет дебютной в карьере. На отборочном турнире в Уфе он вновь получил возможность фехтовать со своими товарищами. Они хорошо знают друг друга и почти каждый день тренируются вместе. Однако на финале Спартакиады учащихся Валерий Корнилов хочет встретиться с башкирскими спортсменами, своими друзьями.
Четыре сильнейшие рапиристки-девушки тоже завершают свою подготовку к финалу Спартакиады. Среди них Любовь Емелёва, для которой сезон сложился удачно. Спортсменка ездила на международные соревнования в Германию и Венгрию. А отборочный форум Башкортостана за тренировку не считает – будет фехтовать на все 100 процентов.
Финальный этап Спартакиады учащихся пройдёт в Тольятти уже на следующей неделе. Восемь сильнейших рапиристов Башкортостана отбирались на решающий турнир в течение всего сезона. Поэтому команда была определена уже заранее. Тренеры уверены, что на предстоящем форуме сборная Республики покажет свой класс.
Ну а на отборочном этапе в Уфе победы одержали Искандер Булатов и Ксения Кравцова. В целом семеро из восьми участников финала Спартакиады взяли медали в столице Башкортостана.