В Башкирии матери с ребенком выплатят 1 млн рублей за смерть ее супруга

В Ишимбае городской суд рассмотрел иск от горожанки, выступившей за себя и своего ребенка. Она требовала с бизнесмена выплатить сумму морального вреда за смерть супруга.

Все произошло в начале июля 2020 года. На 16 км дороги Ишимбай-Арларово тракторист с прицепом допустил столкновение с автомобилем местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.