В Башкирии матери с ребенком выплатят 1 млн рублей за смерть ее супруга

В Ишимбае городской суд рассмотрел иск от горожанки, выступившей за себя и своего ребенка. Она требовала с бизнесмена выплатить сумму морального вреда за смерть супруга.
Все произошло в начале июля 2020 года. На 16 км дороги Ишимбай-Арларово тракторист с прицепом допустил столкновение с автомобилем местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В суде установили, что трактором управлял водитель, который работал у ответчика. Суд признал вину бизнесмена и тракториста и обязал выплатить матери с ребенком по 500 тысяч рублей.