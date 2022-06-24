«Всегда внезапно»: Елена Малышева объяснила причину смерти Юрия Шатунова

Накануне, 23 июня, жителей России повергла в шок печальная новость. На 49-ом году жизни умер бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.
По предварительной информации, легендарный артист скончался от инфаркта. Он ушёл из жизни в машине скорой помощи.
Елена Малышева, популярная телеведущая программы о здоровье, отметила, что инфаркт у молодых мужчин – это не редкость. Однако таких страшных последствий можно избежать. Нужно всего лишь следить за уровнем холестерина.
Ведущая добавила, что достаточно ежегодно сдавать анализы, в том числе и на холестерин, и своевременно контролировать ситуацию с высокими показателями. При этом особое внимание стоит уделить детям, родители которых в молодом возрасте скончались от инфаркта или инсульта. Они находятся в зоне риска.
Фото: malysheva.live