«Всегда внезапно»: Елена Малышева объяснила причину смерти Юрия Шатунова

Поэтому в эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение. Ну а для всех остальных людей, считающих себя совершенно здоровыми, совет один раз в год сдавать анализы и обследоваться. От этого зависит ваша жизнь.

Елена Малышева