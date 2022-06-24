«Всегда внезапно»: Елена Малышева объяснила причину смерти Юрия Шатунова

Накануне, 23 июня, жителей России повергла в шок печальная новость. На 49-ом году жизни умер бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.

Фото №1 - «Всегда внезапно»: Елена Малышева объяснила причину смерти Юрия Шатунова

По предварительной информации, легендарный артист скончался от инфаркта. Он ушёл из жизни в машине скорой помощи.

Елена Малышева, популярная телеведущая программы о здоровье, отметила, что инфаркт у молодых мужчин – это не редкость. Однако таких страшных последствий можно избежать. Нужно всего лишь следить за уровнем холестерина.

Чаще всего причина – это высокий уровень холестерина. На медицинском языке это проблема называется так: «Наследственная гиперхолестеринемия». Это состояние, когда печень человека в огромных количествах продуцируют холестерин. Высокий холестерин не имеет никаких симптомов. Он выявляется случайно в анализе крови. Следствие высокого холестерина – инфаркт и инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья. Это очень часто внезапная смерть.

Елена Малышева 

Ведущая добавила, что достаточно ежегодно сдавать анализы, в том числе и на холестерин, и своевременно контролировать ситуацию с высокими показателями. При этом особое внимание стоит уделить детям, родители которых в молодом возрасте скончались от инфаркта или инсульта. Они находятся в зоне риска.

Поэтому в эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение. Ну а для всех остальных людей, считающих себя совершенно здоровыми, совет один раз в год сдавать анализы и обследоваться. От этого зависит ваша жизнь.

Елена Малышева 

Фото: malysheva.live

Отбор граждан на заключение договора о целевом обучении по направлению «Журналистика»
Пенальти