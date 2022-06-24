В Башкирии три ребёнка на лодке попали в беду на сплаве

В Белорецком районе на сплав отправилась туристическая группа в составе 40 человек. У туристов был запланирован трехдневный сплав на четырех лодках.

Госкомитет по ЧС сообщил, что вчера, 23 июня, туристы должны были добраться до стоянки в деревне Бельский. Однако лодки сильно растянулись. Видимость между ними отсутствовала. Стало известно, что на последней лодке находились только три мальчика.

12-летнему ребёнку стало плохо, его укачало, поэтому мальчишки решили остановиться. Дети причалили к берегу, но лодку пришвартовали неправильно – её унесло по течению. Тогда мальчишки решили добраться до стоянки пешком по берегу. Они шли около двух часов, когда заметили отдыхающих. 12-летний мальчик решил остаться с ними, так как всё ещё чувствовал себя нехорошо.