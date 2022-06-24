В Уфе два брата убили знакомого и спрятали тело в погребе

Два жителя Уфы предстанут перед судом. Их обвинили в жестоком убийстве знакомого.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, два брата в октябре прошлого года проводили вечер за распитием спиртных напитков со случайным знакомым. В один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Два дня братья избивали несчастного руками, ногами, табуреткой, деревянным черенком от лопаты и другими предметами.