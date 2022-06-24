В Башкирии разработчики могут получить грант на проекты в сфере искусственного интеллекта

До 30 млн рублей в качестве поддержки. В Башкортостане разработчики в сфере искусственного интеллекта могут рассчитывать на грантовую помощь. Речь идет о средствах по линии Фонда содействия инновациям. Рынок в этой области сегодня очень востребован. Организаторы надеются, что финансовые стимулы только подстегнут специалистов и компании осваивать эту нишу.
Обычная рутинная работа требовала немало человеческих ресурсов, пока на смену не пришла система с искусственным интеллектом. Детище уфимских разработчиков помогает анализировать технологические параметры в процессе обогащения медной руды, выводя информацию на компьютер. Эту программу не так давно внедрили на одно из башкирских предприятий.
Определением в толпе человека по лицу или машины по госномеру уже давно никого не удивишь. Все больше искусственный интеллект используют именно для производственных задач. Некоторые разработчики создают специальных программных роботов, которые хоть и существуют в виртуальном пространстве, вполне могут заменить офисного сотрудника.
По линии Фонда содействия инновациям компании в области искусственного интеллекта могут получить поддержку от 4 до 30 млн рублей. А также претендовать на помощь инновационного центра «Сколково». Финансовых стимулов достаточно, говорят специалисты.
Разработки в области искусственного интеллекта являются перспективным направлением. Однако далеко не каждый готов вкладываться в них ввиду неопределенности по срокам и финансам. Среди нефинансовых мер поддержки разработчики также могут получить консультационную помощь. Важно не просто создать, но и успешно внедрить искусственный интеллект на рынок.