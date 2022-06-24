В Уфе пьяный парень устроил массовую аварию

Накануне, 23 июня, в Уфе произошла крупная массовая авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.
29-летний водитель на ВАЗ-2199 следовал по улице Российской в сторону Уфимского шоссе. В один момент он допустил столкновение с «Хёндай Солярис». Отечественный автомобиль отбросило на другую иномарку – «Рено Логан».
Помощь врачей потребовалась виновнику аварии и 64-летней пассажирке «Рено», которую экстренно госпитализировали. Оказалось, молодой водитель находился за рулём авто в состоянии алкогольного опьянения. Расследование произошедшего продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.