Житель Башкирии устроил сцену ревности и поножовщину

Накануне, 23 июня, в Стерлитамаке сотрудники Росгвардии предотвратили убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В одной из квартир по улице Ленина 44-летний мужчина угрожал убийством своей бывшей 41-летнй супруге. На место инцидента экстренно прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники обнаружили на полу квартиры окровавленного 38-летнего мужчину, а другого — за спиной женщины с консервным ножом. К счастью, он не успел нанести ей вред, его задержали. У пострадавшего мужчины были диагностированы ножевые ранения живота и паха. Его экстренно доставили в больницу.
Выяснилось, что нападавшим оказался бывший муж женщины, а пострадавший – её нынешний сожитель. Бывший супруг в начале июня освободился из мест лишения свободы, поэтому небольшая компания активно отмечала событие. Однако одна из посиделок «треугольника» закончилась ссорой и поножовщиной.
Фото: Росгвардия РБ.