Житель Башкирии устроил сцену ревности и поножовщину

В одной из квартир по улице Ленина 44-летний мужчина угрожал убийством своей бывшей 41-летнй супруге. На место инцидента экстренно прибыли два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники обнаружили на полу квартиры окровавленного 38-летнего мужчину, а другого — за спиной женщины с консервным ножом. К счастью, он не успел нанести ей вред, его задержали. У пострадавшего мужчины были диагностированы ножевые ранения живота и паха. Его экстренно доставили в больницу.