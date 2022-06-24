В Уфе прошел парад медицинских работников

Ангелы-хранители в белых халатах. В честь Дня медицинского работника в Госсобрании вручили государственные награды врачам, в том числе работавшим в «красных зонах» в период пика пандемии коронавируса.

Несмотря на праздничный день, многие медики после церемонии сразу отправились к своим пациентам. Полученные награды они назвали не личной заслугой, а результатом труда всего коллектива своих медучреждений.

После «красной зоны» работа перешла в штатный режим. Оказываем квалифицированную помощь. Коронавирус изменил наше отношение, видение. Впервые столкнулись с такой угрозой. Вадим Галиахметов, врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова

Хочу отметить, что это выдающиеся люди, которые идут на все, чтобы обезопасить жизнь других. Не зря продолжительность жизни у медиков одна из самых низких. Думаю, это не без основания. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Также в Уфе прошел парад медицинских работников в честь профессионального праздника. Врачи, медсестры, фельдшеры – более 700 человек прошли по улице Заки Валиди до Конгресс-холла с символикой и флагами медицинских организаций. За процессом могли наблюдать и жители Уфы, которые говорили врачам слова благодарности.

Сегодня в медицинских организациях Башкортостана работают более 78 тысячи человек. Также в честь праздника состоялось передача 23 спецавтомобилей в первичные медицинские организации республики, чтобы маломобильные пациенты имели возможность беспрепятственно доехать до стационаров и обратно домой.