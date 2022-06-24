Ангелы-хранители в белых халатах. В честь Дня медицинского работника в Госсобрании вручили государственные награды врачам, в том числе работавшим в «красных зонах» в период пика пандемии коронавируса.
Несмотря на праздничный день, многие медики после церемонии сразу отправились к своим пациентам. Полученные награды они назвали не личной заслугой, а результатом труда всего коллектива своих медучреждений.
Также в Уфе прошел парад медицинских работников в честь профессионального праздника. Врачи, медсестры, фельдшеры – более 700 человек прошли по улице Заки Валиди до Конгресс-холла с символикой и флагами медицинских организаций. За процессом могли наблюдать и жители Уфы, которые говорили врачам слова благодарности.
Сегодня в медицинских организациях Башкортостана работают более 78 тысячи человек. Также в честь праздника состоялось передача 23 спецавтомобилей в первичные медицинские организации республики, чтобы маломобильные пациенты имели возможность беспрепятственно доехать до стационаров и обратно домой.