В Башкирии прошли масштабные учения работников ветеринарной службы

В юго-западных районах Башкирии прошли масштабные учения среди работников ветеринарной службы. В ходе комплексного взаимодействия специалисты должны были выявить и устранить различные биологические угрозы. В их числе, например, ящур, африканская чума свиней и не только.

У ветеринаров всё, как у обычных врачей: та же униформа и меры предосторожности. Только «красная зона» не внутри больницы, а на территориях хозяйств. Особенно строгий контроль и обработка – на выездах из сельских населенных пунктов. В режиме действия биологической угрозы особенно важно не дать вирусу распространиться.

Африканская чума свиней, сибирский ящур, птичий грипп – лишь часть тех угроз, с которыми приходится сталкиваться ветеринарам. Все болезни очень заразны, для животных – смертельны. Как правило, в случае обнаружения уничтожать приходится всё поголовье. В этот момент важно избежать любых контактов с зараженными животными, даже в ходе их утилизации.

За происходящим со стороны наблюдают ветеринары не только из районов и городов республики, но и соседних Оренбургской области и Татарстана. Оперативное взаимодействие между регионами играет едва ли не ключевую роль в остановке эпидемии. Во время учений проверяется и техническое оснащение ветслужб