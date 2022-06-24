В БАГСУ обсудили вопросы совершенствования системы государственного и муниципального управления

В ней приняли участие делегаты из Белоруссии, Азербайджана, Донецкой и Луганской народных республик. На конференции, с учетом работы двух секций, с докладами выступили более 40 человоек. Свыше 100 магистрантов БАГСУ прислали свои научные статьи, посвященные проблемам совершенствования системы государственного и муниципального управления. По словам участников форума, интерес к обсуждаемым темам в условиях современных вызовов резко повысился.