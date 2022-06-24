В БАГСУ обсудили вопросы совершенствования системы государственного и муниципального управления

Расширяя горизонты. В БАГСУ при Главе Республики Башкортостан обсудили вопросы совершенствования системы государственного и муниципального управления. Там состоялась Всероссийская научно-практическая конференция.

В ней приняли участие делегаты из Белоруссии, Азербайджана, Донецкой и Луганской народных республик. На конференции, с учетом работы двух секций, с докладами выступили более 40 человоек. Свыше 100 магистрантов БАГСУ прислали свои научные статьи, посвященные проблемам совершенствования системы государственного и муниципального управления. По словам участников форума, интерес к обсуждаемым темам в условиях современных вызовов резко повысился.

Мир изменился, появились новые вызовы. Ломаются привычные стандарты и представления об управлении. Естественно, в этих условиях роль государства, государственного суверенитета России растет на глазах.

Ильшат Рысаев, заведующий кафедрой БАГСУ при Главе Республики Башкортостан

У нас в аспирантуре обучаются более 60 человек. Есть предложение по совместному сотрудничеству.

Роман Ободец, проректор Академии управления государственной службы при Главе ДНР
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