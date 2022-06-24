Жители Башкирии вытащили из воды тело друга

МЧС по Башкирии продолжает сообщать о несчастных случаях, произошедших на водных территориях республики.

Фото №1 - Жители Башкирии вытащили из воды тело друга

В Дюртюлинском районе чуть не закончился трагедией отдых трёх друзей. Они решили искупаться в озере Букал недалеко от села Новокангышево. Друзья прыгали в воду, но после очередного прыжка один из них не всплыл. Мужчины начали искать друга, и, к счастью, вовремя извлекли его из воды.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь пострадавшему и экстренно госпитализировали его в тяжёлом состоянии. Мужчина остался жив. Отмечается, что озеро Букал не оборудовано для купания.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии