Жители Башкирии вытащили из воды тело друга

МЧС по Башкирии продолжает сообщать о несчастных случаях, произошедших на водных территориях республики.
В Дюртюлинском районе чуть не закончился трагедией отдых трёх друзей. Они решили искупаться в озере Букал недалеко от села Новокангышево. Друзья прыгали в воду, но после очередного прыжка один из них не всплыл. Мужчины начали искать друга, и, к счастью, вовремя извлекли его из воды.
На место происшествия прибыли медики, которые оказали первую помощь пострадавшему и экстренно госпитализировали его в тяжёлом состоянии. Мужчина остался жив. Отмечается, что озеро Букал не оборудовано для купания.