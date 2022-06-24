Житель Уфы распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки

Житель Уфы предстал перед судом. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
В марте 2021 года во дворе дома по проспекту Октября между мужчиной и папой с ребёнком возник конфликт. Агрессивный уфимец достал газовый баллончик и распылил его в лицо оппоненту и его 7-летней дочери.
У пострадавших были диагностированы химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз легкой степени. Свою вину уфимец не признал, отметив, что случайно брызнул в глаза семьи антисептиком. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 260 часов обязательных работ.