Житель Уфы распылил газовый баллончик в лицо 7-летней девочки

Житель Уфы предстал перед судом. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В марте 2021 года во дворе дома по проспекту Октября между мужчиной и папой с ребёнком возник конфликт. Агрессивный уфимец достал газовый баллончик и распылил его в лицо оппоненту и его 7-летней дочери.