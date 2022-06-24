В Башкирии вынесли приговор медицинским работникам за служебный подлог

Медицинские работники из Сибая предстали перед судом. Медсестра и биолог Центральной городской больницы обвиняются во взяточничестве и служебном подлоге.
По информации Следственного комитета Башкирии, в сентябре прошлого года медики подделали сертификаты о вакцинации от ковида. Биолог лаборатории предложила коллеге сделать поддельные документы об осмотре 9 человек перед прививкой.
Медсестра согласилась и внесла ложные данные в систему, а сертификаты передала биологу. За это лаборантка получила 45 тысяч рублей, часть из которых передала медсестре. Суд назначил медсестре 3,5 года лишения свободы, а биологу – 3 года и 2 месяца лишения свободы условно.