Парад и госнаграды: в Уфе чествовали медицинских работников

В Уфе прошёл парад медиков. Так уже традиционно чествуют врачей, медсестёр, санитаров, фармацевтов – всех, кто имеет отношение к лечению и спасению людей. Весь день проходили награждения представителей одной из самых благородных профессий.
Странность съемок в «красной зоне» заключается в том, что на улице в обычной жизни героев сюжета ты не узнаешь. Глаза – единственное, что можно разглядеть. Так и лицо реаниматолога-анестезиолога Вадима Галиахметова впервые за два года мы увидели лишь на вручение награды в Госсобрании. История последних двух лет, признается врач, сильно повлияла на медиков.
Словно белый ручей растёкся сегодня по серому асфальту столицы. Парад медиков – люди, которые встречают в этом мире человека и провожают его. Детские врачи, неонатологи словно вместе с новорожденными цепляются за их жизни. Чтобы на ежегодной встрече «торопыжек» прижать к себе малышку, которая при рождении помещалась на ладони.
Хорошим врачом делают не восемь лет университета и учёба на протяжении всей жизни, но и то, чему трудно научить.
Последние два года руководитель ковид-госпиталя в Зубово Айгуль Галиева интервью давала чаще всего в таком виде. В строю медики стоят плечом к плечу, точно так же, как прошли последние два года.
Как одна семья, а кто-то ей является по крови. Впереди колонны – врачебные династии.
Уже в амфитеатре медиков поздравил Глава республики. Радий Хабиров передал больницам ключи от 23 автомобилей для транспортировки маломобильных пациентов и выездной паллиативной помощи.
Радий Хабиров вручил медикам государственные награды. Ордена Дружбы и Салавата Юлаева, звания заслуженных.
Этим вопросом в последние пару лет врачи задавались особенно часто. И отвечают они на него не словами, а делом, вновь отправляясь на работу и доказывая, что медицина – больше, чем профессия.