Парад и госнаграды: в Уфе чествовали медицинских работников

В Уфе прошёл парад медиков. Так уже традиционно чествуют врачей, медсестёр, санитаров, фармацевтов – всех, кто имеет отношение к лечению и спасению людей. Весь день проходили награждения представителей одной из самых благородных профессий.

Странность съемок в «красной зоне» заключается в том, что на улице в обычной жизни героев сюжета ты не узнаешь. Глаза – единственное, что можно разглядеть. Так и лицо реаниматолога-анестезиолога Вадима Галиахметова впервые за два года мы увидели лишь на вручение награды в Госсобрании. История последних двух лет, признается врач, сильно повлияла на медиков.

Словно белый ручей растёкся сегодня по серому асфальту столицы. Парад медиков – люди, которые встречают в этом мире человека и провожают его. Детские врачи, неонатологи словно вместе с новорожденными цепляются за их жизни. Чтобы на ежегодной встрече «торопыжек» прижать к себе малышку, которая при рождении помещалась на ладони.

Выхаживать недоношенных детей, когда потом он приходит, мы видим результаты труда – это дорогого стоит. Регина Фёдорова, заместитель главного врача детской больницы №17

Каждый медик через себя пропускает всю боль. Нурсиля Абсалямова, главный врач детской больницы №17

Хорошим врачом делают не восемь лет университета и учёба на протяжении всей жизни, но и то, чему трудно научить.

Если человек не любит людей, он не может быть медработником. Мы гордимся каждым, кто идет в этом строю. Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с.Зубово

Последние два года руководитель ковид-госпиталя в Зубово Айгуль Галиева интервью давала чаще всего в таком виде. В строю медики стоят плечом к плечу, точно так же, как прошли последние два года.

Люди сплотились, появилось ощущение команды. Мы не взяли ни одного доктора со стороны, никто не ушел в другие учреждения. Ирина Карамова, главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Г.Уфы

Как одна семья, а кто-то ей является по крови. Впереди колонны – врачебные династии.

У нас стаж составляет 532 года. Это семь поколений. Побыть врачом всю жизнь, не разочароваться – это самое главное. Татьяна Моругова, заведующая кафедрой эндокринологии БГМУ

Уже в амфитеатре медиков поздравил Глава республики. Радий Хабиров передал больницам ключи от 23 автомобилей для транспортировки маломобильных пациентов и выездной паллиативной помощи.

Мы говорим сердечное спасибо за ваш труд, за переживания, за готовность прийти на помощь. Низкий поклон ветеранам здравоохранения, за плечами которых годы почетного труда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил медикам государственные награды. Ордена Дружбы и Салавата Юлаева, звания заслуженных.

Проработал в командировке в Киргизии во время пандемии. Отговаривали, не понимали. В семье я единственный медик. Руслан Фахретдинов, ординатор кафедры неврологии ИДПО