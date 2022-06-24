В Уфе стартовал VI Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

В амфитеатре у Конгресс-холла «Торатау» в Уфе стартовал трёхдневный международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Мероприятие, которое проводится уже в шестой раз, стало культурным брендом Башкортостана.
Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» традиционного проводится под открытым небом, а амфитеатр становится крупнейшей концертной площадкой. По словам организаторов, это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. За всё время его вживую посмотрели более 500 тысяч зрителей, телевизионную и онлайн трансляцию – свыше 3 миллионов человек. А Уфа приняла участников из 16 стран и 20 российских регионов.
Впервые фестиваль «Сердце Евразии» прошёл в Уфе как форум современного искусства народов России. Затем мероприятие стало расширять географию участников, поменялся и формат. И теперь это международное событие, объединяющее этно- и фолк-группы, танцевальные коллективы и лучших солистов.
Фестиваль «Сердце Евразии» занимает ведущее место не только среди крупнейших фестивалей России, но и среди фестивалей всего мира. И каждый раз организаторы готовят для зрителей уникальную музыкальную программу на каждый день мероприятия. В день открытия перед гостями выступили участники шоу «Голос» от Башкортостана, лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Хедлайнерами первого дня стали арт-проект «ТенорА XXI века» и группа «Пицца».
Классика и современность, симфоническая музыка и национальные мотивы ждут гостей фестиваля в ближайшие три дня. Шедевры мировой классики рационно представит Национальный оркестр во время Симфонической ночи. Она состоится в субботу. А в воскресенье зрители смогут послушать этно- и фолк-группы из России и зарубежья. Хедлайнерами вечера станут Трофим и группа «Дискотека авария».