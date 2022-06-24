В Уфе проходит этнофорум «Славянский хоровод»

В Уфе проходит международный молодежный образовательный этнофорум «Славянский хоровод». В нем принимают участие коллективы не только из Башкортостана, но также Белоруссии и ДНР. Форум направлен на формирование этнокультурной системы отношений, творческого сотрудничества молодежи. Площадкой общения стала не только Уфа, но и разные районы республики.

Славянские традиции с башкирском колоритом. В Иглинском районе гостей встречали не только хлебом с солью, но и предлагали отведать кумыс. Село Балтика делегация из Белоруссии посетила неслучайно. Населенный пункт известен как место компактного проживания белорусов. Население бережно хранит свои традиции и историю. Для гостей провели экскурсию в храм преподобной Зосимы Еннатской, а после проводили в юрту, где познакомили с бытом башкир. Частью программы стало и посещение историко-этнографического музея.

А вот студенческая делегация из Донецкой народной республики посетила Стерлитамакский район. Здесь есть село Золотоношка, где проживают украинцы. Гостям рассказали об истории населенного пункта, традициях и обычаях. Кроме того, дончане смогли близко познакомиться с культурой башкирского, татарского, чувашского, мордовского и казахского народов, которые издавна живут вместе в мире и согласии.

Главной площадкой этнофорума стал УГНТУ. Здесь собрались делегации из восьми районов Башкортостана, а также делегации из Белоруссии и ДНР. Участники выступили с научными докладами по истории национальных костюмов и взаимосвязи культур. Причем нередко взаимопроникновение происходит и с тюркскими народами.

Международный молодежный этнофорум «Славянский хоровод» проходит впервые. Он приурочен ко Всемирному дню единения и дружбы славян. Поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив. Программа обширна.