Туризм-2022: где отдохнуть летом в Башкирии

Новые вершины башкирского туризма. Путешествие на Иремель. Где разместиться и с кем подняться на гору? Съёмочная бригада БСТ съездила, чтобы лично проверить условия для путешественников. Поселились в гостевом комплексе с загадочным названием «Дом 61».
Поспать на светлом чердаке можно прямо у подножия Иремеля. Вид из окна – на гору, реки и леса. Гостевой комплекс «Дом 61» на границе природного парка построили супруги Рина и Айрат. Необычное название нашли по адресу, на котором возводили проект.
Проект – воплощение всего местного. В доме есть зеркала, которые делает мастерица из Башкортостана. На стене – брелоки в форме карты республики. Кое-что можно забрать и с собой.
Рина вместе с мужем – любители путешествий. Приехав в Николаевку, не смогли уехать. Построили дом для себя. Позже решили строить бизнес. Причём с приставкой «эко». Получили грант Ростуризма.
Внутренние направления развивают теперь сообща. По соседству находятся другие базы отдыха и организаторы туров. Гости республики и даже местные жители – многие впервые покоряют вершину Иремеля.
Подняться на гору Иремель можно с «Сердцем Урала». До места добираться можно пешком и частично на машине. Организатор тура для путешественников самостоятельно ставит указатели в виде ярких флажков.
«Иремель» с древнетюркского переводится как «место, дающее человеку силу». Чтобы зарядиться энергией, нужно подняться на полторы тысячи метров над уровнем моря. Вершина старая, а вот подъём башкирского туризма уже новый.