Туризм-2022: где отдохнуть летом в Башкирии

Новые вершины башкирского туризма. Путешествие на Иремель. Где разместиться и с кем подняться на гору? Съёмочная бригада БСТ съездила, чтобы лично проверить условия для путешественников. Поселились в гостевом комплексе с загадочным названием «Дом 61».

Поспать на светлом чердаке можно прямо у подножия Иремеля. Вид из окна – на гору, реки и леса. Гостевой комплекс «Дом 61» на границе природного парка построили супруги Рина и Айрат. Необычное название нашли по адресу, на котором возводили проект.

Мебель муж делал сам, мы когда-то выбирали стулья. Хотелось, чтобы все было такое, чтобы было приятно тут находиться. Рина Гринберг

Проект – воплощение всего местного. В доме есть зеркала, которые делает мастерица из Башкортостана. На стене – брелоки в форме карты республики. Кое-что можно забрать и с собой.

На холодильнике – магниты. Можно навести на QR-код и купить. Рина Гринберг

Рина вместе с мужем – любители путешествий. Приехав в Николаевку, не смогли уехать. Построили дом для себя. Позже решили строить бизнес. Причём с приставкой «эко». Получили грант Ростуризма.

Ездили, смотрели, разговаривали. Некоторый накопленный опыт хотели перевести в практическую плоскость. Рина Гринберг

Внутренние направления развивают теперь сообща. По соседству находятся другие базы отдыха и организаторы туров. Гости республики и даже местные жители – многие впервые покоряют вершину Иремеля.

Каждый год ездим. Очень много лет мечтали подняться на Иремель. Искандер и Лариса Шариповы

Подняться на гору Иремель можно с «Сердцем Урала». До места добираться можно пешком и частично на машине. Организатор тура для путешественников самостоятельно ставит указатели в виде ярких флажков.

В следующий раз я приду, поставлю флажки. Ильнур Байзигитов, «Сердце Урала»