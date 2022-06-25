В Башкирии пьяный водитель без прав на багги наехал на иномарку

В Башкирии в городе Октябрьский произошло ДТП с участием багги. Выяснилось, что водитель транспортного средства был пьян.

ДТП было совершено днем 24 июня на ул. Академика Королева. Предварительно известно, что 40-летний местный житель находился за рулем багги и налетел на припаркованный Volkswagen, сообщает ГИБДД РБ.

Водитель багги получил некоторые повреждения. Также выяснилось, что транспорт не зарегистрирован в установленном порядке. У водителя не было прав на управление ТС, а от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении гражданина составили административный материал. Транспорт поместили на спецстоянку. Ведется разбирательство.