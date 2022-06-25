В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика-здоровый регион» онкологию заподозрили у 194 человек

В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика-здоровый регион» было обследовано уже 53 706 человек. При этом у 194 из них выявили подозрение на злокачественные новообразования.
Еще у 16 человек заподозрили туберкулез, сообщает Минздрав РБ. Также в ходе работы медикам удалось установить у 2 542 граждан повышенный уровень холестерина в крови, у 1 667 человек – сердечно-сосудистые заболевания. На обследование направили 522 пациента, госпитализировано 117 человек.
«Поезда здоровья» с медработниками и всем необходимым оборудованием продолжат работу в районах Башкирии и на будущей неделе:
• Уфимский маршрут заканчивает работу в Нуримановском районе
(27.06-28.06 с. Красная Горка, 29.06-30.06 с. Укарлино) и начинает работу в
Благовещенском районе (01.07 с. Новонадеждино).
• Дуванский маршрут заканчивает работу в Мечетлинском районе (27.06-01.07 д. Новомещерево).
• Нефтекамский маршрут начинает работу в Янаульском районе (27.06 с. Ямады, 28.06 с. Старый Варяш, 29.06 с. Максимово, 30.06-01.07 с. Новый Артаул).
• Октябрьский маршрут заканчивает работу в Белебеевском районе (27.06-29.06 с. Знаменка, 30.06-01.07 с. Метевбаш).
• Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Стерлибашевском районе (27.06-28.06 с. Бакеево, 29.06-30.06 с. Амирово) и начинает работу в Федоровском районе (01.07 с. Федоровка).
• Белорецкий маршрут заканчивает работу в Баймакском районе (27.06 д. Ахмерово, 28.06-30.06 г. Баймак) и начинает работу в Зилаирском районе (01.07 с. Юлдыбаево).
Фото: пресс-служба Минздрава РБ