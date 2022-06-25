В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика-здоровый регион» онкологию заподозрили у 194 человек

• Уфимский маршрут заканчивает работу в Нуримановском районе (27.06-28.06 с. Красная Горка, 29.06-30.06 с. Укарлино) и начинает работу в Благовещенском районе (01.07 с. Новонадеждино).

• Дуванский маршрут заканчивает работу в Мечетлинском районе (27.06-01.07 д. Новомещерево).

• Нефтекамский маршрут начинает работу в Янаульском районе (27.06 с. Ямады, 28.06 с. Старый Варяш, 29.06 с. Максимово, 30.06-01.07 с. Новый Артаул).

• Октябрьский маршрут заканчивает работу в Белебеевском районе (27.06-29.06 с. Знаменка, 30.06-01.07 с. Метевбаш).

• Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Стерлибашевском районе (27.06-28.06 с. Бакеево, 29.06-30.06 с. Амирово) и начинает работу в Федоровском районе (01.07 с. Федоровка).

• Белорецкий маршрут заканчивает работу в Баймакском районе (27.06 д. Ахмерово, 28.06-30.06 г. Баймак) и начинает работу в Зилаирском районе (01.07 с. Юлдыбаево).