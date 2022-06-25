В парке «Кашкадан» в Уфе состоялся «Большой выпускной»

Глава Башкортостана поздравил школьников республики с выпускными. Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях. Сегодня более 16 тысяч школьников получили документы о полном среднем образовании. В республике состоялось вручение аттестатов 11-классникам. В уфимском парке «Кашкадан» в честь события организовали «Большой выпускной».
Помогали друг другу с уроками, иногда давали списывать, а временами делились друг с другом секретами. За 11 лет они стали не просто друзьями, а одной большой семьей. Но последний звонок прозвенел, аттестаты получены, у каждого теперь своя взрослая жизнь.
А вот у одного человека в этом дружном коллективе улыбка на лице, но в душе – грусть. Это классная руководительница. С этими ребятами Гульнара Иванова с пятого класса.
Сначала ресторан, а потом встреча рассвета. Сегодня они будут гулять до утра. Но перед этим решили заехать в парк «Кашкадан». Ровно в 18:00 здесь начался торжественный концерт, посвященный выпускному.
Танцы, песни, конкурсы, игры. Организаторами «Большого выпускного» выступили администрация Октябрьского района и радиостанция «Спутник ФМ». Параллельно в парке «Кашкадан» проходил и семейный выходной, организатором которого стал республиканский ресурсный центр «Семья».
Аттестаты на руках, можно и погулять. 25 июня в республике было объявлено днем вручения документа о получении полного среднего образования. В этом году в Башкортостан окончили 11 класс 16357 школьников. Хотя теперь их можно назвать и абитуриентами.