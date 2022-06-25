В парке «Кашкадан» в Уфе состоялся «Большой выпускной»

Глава Башкортостана поздравил школьников республики с выпускными. Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях. Сегодня более 16 тысяч школьников получили документы о полном среднем образовании. В республике состоялось вручение аттестатов 11-классникам. В уфимском парке «Кашкадан» в честь события организовали «Большой выпускной».

Помогали друг другу с уроками, иногда давали списывать, а временами делились друг с другом секретами. За 11 лет они стали не просто друзьями, а одной большой семьей. Но последний звонок прозвенел, аттестаты получены, у каждого теперь своя взрослая жизнь.

Если честно, грусти совсем нет, просто все не осознал, что всё это закончилось, все школьные годы позади, что все прекращается. Школьные годы были прекрасны, самые лучшие годы в жизни человека. Это общение с друзьями, первая любовь. Динар Кабиров, выпускник

А вот у одного человека в этом дружном коллективе улыбка на лице, но в душе – грусть. Это классная руководительница. С этими ребятами Гульнара Иванова с пятого класса.

Шесть лет мы вместе, очень тяжело, я их всех люблю, как своих. Отрываю частичку сердца от себя. Гульнара Иванова, учитель школы д. Дорогино Уфимского района

Сначала ресторан, а потом встреча рассвета. Сегодня они будут гулять до утра. Но перед этим решили заехать в парк «Кашкадан». Ровно в 18:00 здесь начался торжественный концерт, посвященный выпускному.

Сегодня в парке «Кашкадан» проходит мероприятие, которое называется «Большой выпускной», посвященное Дню молодежи. Мы пригласили сюда всех жителей Уфы, ну и, конечно же, в первую очередь выпускников, их родителей и педагогов. Алёна Одинцова, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Уфы

Танцы, песни, конкурсы, игры. Организаторами «Большого выпускного» выступили администрация Октябрьского района и радиостанция «Спутник ФМ». Параллельно в парке «Кашкадан» проходил и семейный выходной, организатором которого стал республиканский ресурсный центр «Семья».