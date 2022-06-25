ЛДПР призывает запретить автосалонам навязывать покупателю допоборудование

Фракция ЛДПР планирует вынести на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышенной ответственности за навязывание дилерами дополнительного оборудования при продаже автомобилей. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал депутат парламента Иван Сухарев.

Кроме того, в партии намерены проработать проблемы регулирования прозрачности деятельности управляющих компаний. Речь идёт, в первую очередь, о расходования средств, которые поступают от граждан за коммунальные услуги, а также вопросы повышения необлагаемой налогами суммы, которую может выплачивать работодатель в качестве помощи своему работнику. Сейчас она составляет 4 тысячи рублей. Отдельное направление деятельности в ЛДПР также связано с помощью населению Донбасса и организацией волонтерской работы.

Мы побывали с новым руководителем партии на Донбассе. Посетили ожоговый центр, подарили школе около 50 новых ноутбуков. Далее будем помогать.  Сейчас мы собираемся посетить ЛНР.

Иван Сухарев, депутат Государственной Думы России /Фракция ЛДПР/
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