«Симфоночь» и органная музыка: чем удивил уфимцев второй день фестиваля «Сердце Евразии»

Одна из особенностей фестиваля – каждый год мы стараемся показать разнообразие и Башкортостана, и России.

Антон Мазетов, заместитель руководителя Республиканской дирекции культурных программ и гастрольной деятельности Изменилось в этом году и оформление сцены.