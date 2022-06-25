«Симфоночь» и органная музыка: чем удивил уфимцев второй день фестиваля «Сердце Евразии»

В Уфе продолжается Международный фестиваль «Сердце Евразии». Второй день эстафеты искусств посвятили шедеврам мировой классики. Их традиционно представит Национальный оркестр республики во время «Симфонической ночи».
Для истинных меломанов капризы природы не страшны. Несмотря на серость туч, люди бесконечным потоком идут к амфитеатру. Насладиться шедеврами мировой классики приходят семьями.
Второй концертный день Международного фестиваля «Сердце Евразии» открылся «Симфоночью». Шедевры мировой классики прозвучат в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. За дирижерским пультом – заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.
Впервые в этом году на «Сердце Евразии» заиграл и орган.
В этом году «Сердце Евразии» будет биться всего три дня. Главной особенностью VI Vеждународного фестиваля искусств стал состав артистов. Первый день фестиваля открылся программой «Рожденные в Башкортостане».
Завтра уфимцев ожидает заключительный гала-концерт, который, к слову, будет посвящен Дню молодежи. На сцену выйдут молодые артисты нашей республики: Гульнара Байгузина, Эдуард Хуснутдинов и Nail Bashstyle. Также зрители услышат выступление групп «Бишбармак» и «Дервишхан».
Закроется «Сердце Евразии» выступлением Трофима и группы «Дискотека авария». Организаторы обещают фееричный финал. Ну и, конечно же, телеканал БСТ организует онлайн-трансляцию самых ярких моментов фестиваля.