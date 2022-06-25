В Уфе прошел «Всероссийский Олимпийский день»

В этот раз в столицу Башкирии пожаловали важные гости, в том числе олимпийские чемпионы. О чём говорили участники Олимпийского дня и как прошёл праздник?

Бокса в республике будет много. Сегодня в Уфе было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве Республики Башкортостан с Федерацией бокса России. В первую очередь, будет активнее внедряться проект бокс в школы. Также в планах у руководителей в преддверии Олимпиады провести в Уфе в следующем году чемпионат России по боксу среди женщин. Тем более, что спортивные результаты у нашей республики есть: Азалия Аминева и Артур Субханкулов ездили на международные соревнования, а спортсменка из Октябрьского побеждала на первенстве мира по юниорам.

Уверена, что здесь будет еще больше олимпийских чемпионов. Хотелось бы, чтобы олимпийские чемпионы здесь родились, на территории Башкортостана. Сильная федерация, сильная работа. Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России

В этот день все участники турнира по боксу могли сфотографироваться и пообщаться с двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко. Сейчас он работает руководителем Олимпийского совета в своей родной Омской области, а в Уфу приехал перенимать опыт.

Стараемся придумывать интересные новинки, активности для детей, спортсменов, сегодня специально отпросился у своего начальства. Мне очень понравилось достаточно масштабно, комплекс масштабный. Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу

На протяжении всего дня в комплексе проходили мастер-классы от известных спортсменов, тренировки, а также соревнования.

33-й Всероссийский олимпийский день – традиционное спортивно- массовое мероприятие. Здесь зрители могли пообщаться со спортсменами, принять участия в соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби, лёгкой атлетике, теннису, а также выполнить нормы ГТО.

Сегодня мы принимаем нормативы ГТО. Ребята очень активные. Таисия Алексеева, инструктор по спорту в Центре тестирования ГТО