В Уфе прошел «Всероссийский Олимпийский день»

В этот раз в столицу Башкирии пожаловали важные гости, в том числе олимпийские чемпионы. О чём говорили участники Олимпийского дня и как прошёл праздник?
Бокса в республике будет много. Сегодня в Уфе было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве Республики Башкортостан с Федерацией бокса России. В первую очередь, будет активнее внедряться проект бокс в школы. Также в планах у руководителей в преддверии Олимпиады провести в Уфе в следующем году чемпионат России по боксу среди женщин. Тем более, что спортивные результаты у нашей республики есть: Азалия Аминева и Артур Субханкулов ездили на международные соревнования, а спортсменка из Октябрьского побеждала на первенстве мира по юниорам.
В этот день все участники турнира по боксу могли сфотографироваться и пообщаться с двукратным олимпийским чемпионом Алексеем Тищенко. Сейчас он работает руководителем Олимпийского совета в своей родной Омской области, а в Уфу приехал перенимать опыт.
На протяжении всего дня в комплексе проходили мастер-классы от известных спортсменов, тренировки, а также соревнования.
33-й Всероссийский олимпийский день – традиционное спортивно- массовое мероприятие. Здесь зрители могли пообщаться со спортсменами, принять участия в соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби, лёгкой атлетике, теннису, а также выполнить нормы ГТО.
Организаторы праздника задействовали даже небо. Приветствовала участников фестиваля и пилотажная группа «Первушино». Ну а путь к спортивным вершинам, в том числе и олимпийским, всегда начинается с массовых занятий физкультурой.