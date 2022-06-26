В Уфе завершается Международный фестиваль «Сердце Евразии»

На три дня город превратился в одну из главных музыкальных площадок России. Грандиозный форум в формате open air в очередной раз удивил широтой стилей и направлений. Классика и современность, этнические и фольклорные мотивы – все самое яркое в музыкальном искусстве соединилось вместе в уфимском амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Самое главное, что всё это можно было увидеть, находясь дома. Все дни телеканал БСТ вёл прямую трансляцию фестиваля.

Ярко, мощно и красочно. Целых три дня разнообразной музыки и драйва. В этом году первый день «Сердца Евразии» стартовал с программы «Рождёные в Башкортостане». На сцене уфимского амфитеатра выступили самые одарённые уроженцы нашей республики. Ну а главным блюдом первой ночи фестиваля стала группа «Пицца».

К слову для солиста группы это уже не первое выступление на музыкальном фестивале. Но трепет перед выходом на сцену всё равно остаётся.

Всегда очень волнительно. Сейчас на сцене фестиваля «Сердце Евразии» оркестр, в котором играет мой отец. И он на каждом моем концерте папа смотрит, как мы работаем, ищет ноту, в которую я не попаду, но не находит. Хотя, нет, находит иногда, конечно. Выступать в Уфе волнительно, потому что здесь очень много знакомых, родственников. Сергей Приказчиков, солист, лидер группы «Пицца»

40 минут любимых хитов. «Пятница», «Оружие», «Мерцала», «Романс», а также песня из репертуара Леонида Агутина. А на десерт – признание в любви песней.

Любовью на фестивале было пропитано не только выступление артистов, но и сама атмосфера. Даже сцену в этом году сделали в виде сердца.

В темноте можно наблюдать, как сцена меняет форму и превращается в сердце. Также мы хотели в принте показать классическую музыку. Вкрапления современных принтов показывают современные направления в музыке. И фестиваль, и сцена объединяют в себе все направления музыки. Мария Кулагина, дизайнер мероприятия

Метаморфозы фестиваля на этом не закончились. Особенной в этом году была и «Симфоническая ночь». Три часа чистой оркестровой музыки. Такого Башкортостан ещё не слышал.

Сегодня очень ответственный день. Мало кто в мире позволяет себе такое, когда под открытым небом исполняется оркестровая музыка. Опен-эйры такого рода проходят в Берлине, в Вене. Валерий Гергиев, Марис Янсонс могли себе позволить такое, когда на открытом воздухе исполняется оркестровая музыка. Сегодня мы играем три отделения. Это уникальный факт. Чтобы играть так, нужно обладать европейским уровнем игры, чтобы это цепляло, чтобы было понятно даже обывателю, который в первый раз пришел на концерт. Дмитрий Крюков, главный дирижер Национального симфонического оркестра, заслуженный артист Республики Башкортостан

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Ещё одной фишкой второго для фестиваля стало звучание сэмплерного органа, который запел голосом знаменитого голландского инструмента 18 века.

Звуки оттуда забираю, этими звуками играю. Такое вот путешествие во времени получается. Орган XVIII века, поэтому и музыку я выбрал эпохи Барокко. Буду играть Баха. Со мной выступит замечательная барочная певица Диляра Идрисова. Владислав Муртазин, органист, народный артист Республики Башкортостан

И насладиться шедеврами мировой классики зрителям не помешала даже непогода. Впрочем, это уже почти традиция, ведь дождь сопровождает фестиваль уже который год подряд. Но для истинных меломанов капризы природы не страшны.

Впервые «Сердце Евразии» забилось в Уфе в 2016 году. Сначала мероприятие провели как форум современного искусства народов России. Затем организаторы расширили географию участников. Поменяли формат. И сегодня фестиваль объединил в себе самые разные музыкальные жанры, стили и направления.

Несмотря на погодные условия и пандемию, амфитеатр Конгресс-холла «Торатау» с каждым годом продолжает собирать большое количество зрителей. Это, наверное, следствие того, что фестиваль стал любимым, ожидаемым. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан