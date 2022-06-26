В Уфе завершается Международный фестиваль «Сердце Евразии»

На три дня город превратился в одну из главных музыкальных площадок России. Грандиозный форум в формате open air в очередной раз удивил широтой стилей и направлений. Классика и современность, этнические и фольклорные мотивы – все самое яркое в музыкальном искусстве соединилось вместе в уфимском амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Самое главное, что всё это можно было увидеть, находясь дома. Все дни телеканал БСТ вёл прямую трансляцию фестиваля.
Ярко, мощно и красочно. Целых три дня разнообразной музыки и драйва. В этом году первый день «Сердца Евразии» стартовал с программы «Рождёные в Башкортостане». На сцене уфимского амфитеатра выступили самые одарённые уроженцы нашей республики. Ну а главным блюдом первой ночи фестиваля стала группа «Пицца».
К слову для солиста группы это уже не первое выступление на музыкальном фестивале. Но трепет перед выходом на сцену всё равно остаётся.
40 минут любимых хитов. «Пятница», «Оружие», «Мерцала», «Романс», а также песня из репертуара Леонида Агутина. А на десерт – признание в любви песней.
Любовью на фестивале было пропитано не только выступление артистов, но и сама атмосфера. Даже сцену в этом году сделали в виде сердца.
Метаморфозы фестиваля на этом не закончились. Особенной в этом году была и «Симфоническая ночь». Три часа чистой оркестровой музыки. Такого Башкортостан ещё не слышал.
Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Ещё одной фишкой второго для фестиваля стало звучание сэмплерного органа, который запел голосом знаменитого голландского инструмента 18 века.
И насладиться шедеврами мировой классики зрителям не помешала даже непогода. Впрочем, это уже почти традиция, ведь дождь сопровождает фестиваль уже который год подряд. Но для истинных меломанов капризы природы не страшны.
Впервые «Сердце Евразии» забилось в Уфе в 2016 году. Сначала мероприятие провели как форум современного искусства народов России. Затем организаторы расширили географию участников. Поменяли формат. И сегодня фестиваль объединил в себе самые разные музыкальные жанры, стили и направления.
Сегодня «Сердце Евразии» будет биться последний день в этом году. Заключительный гала-концерт посвятили Дню молодежи. Ну а главной нотой фестиваля стали выступление Трофима и группы «Дискотека Авария». Организаторы обещают поистине фееричный финал. Закончится всё фейерверком ближе к 23:00.