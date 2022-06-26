Юрий Шатунов перед смертью планировал организовать благотворительный тур по Башкирии

Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал музыкальный продюсер Загир Кутлучурин, который много лет работал с артистом. Трагичная новость на этой неделе облетела всю страну.

Известного музыканта не стало на 49-м году жизни. Исполнитель знаменитых хитов «Седая ночь», «Белые розы» скончался от сердечной недостаточности. Врачи не успели его спасти. Сейчас администрация Кумертау, где родился музыкант, рассматривает возможность увековечить память знаменитого земляка, один из вариантов установка памятника.

Тем временем в Уфе уже появился арт-объект. Портрет Юрия Шатунова украшает одно из зданий во дворах по улице Рабкоров. Рядом изображен символичный букет белых роз.

Он мечтал проехаться с благотворительным туром по Башкирии. У него был плотный график, на износ работал – все концерты исполнял вживую. Загир Кутлучурин, музыкальный продюсер

Юрий Шатунов большую часть детства провел в Кумертау и Куюргазинском районе. Но оказалось, что один период его жизни связан и с Зианчуринским районом. Здесь будущая звезда пошел в первый класс. Нашему корреспонденту удалось встретиться с одноклассницами Юрия, которые в эксклюзивном интервью рассказали, каким он был. Они поделились историей, что знаменитая песня «Детство» для музыканта во многом была биографична и связана с селом Исянгулово.

Мы голубей гоняли. Один голубь был такой красивый, он его не трогал. И никому не давал в него стрелять. Гузель Яхина, одноклассница Юрия Шатунова