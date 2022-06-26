В Башкортостане обсудили концепцию развития геопарка «Янган-Тау»

В геопарке «Янган-Тау» появится геологический музей под открытым небом, мемориальный комплекс на месте рождения Салавата Юлаева, а также туристическо-этнографический комплекс «Караван-Сарай». Это и не только обсудили на Национальном совете Ассоциированных школ ЮНЕСКО в геопарке «Янган-Тау».
Геопарк становится центром притяжения не только для туристов, но теперь и для специалистов по организации памятников природы. Со всех уголков страны сюда будут съезжаться комиссии, чтобы перенять опыт. «Янган-Тау» стал первым в России и во всём постсоветском пространстве геопарком, получившим международное признание и статус ЮНЕСКО.
Геопарк «Янган-Тау» – это не только про туризм, но и про образование. И наша страна – один из наиболее активных участников всемирной сети. По России насчитывается 368 ассоциированных школ ЮНЕСКО, из них 39 успешно функционируют в Башкирии. Регион занимает первое место в стране. Глава республики на встрече с ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО сообщил, что первые в стране кафедры ЮНЕСКО будут открыты именно у нас в регионе, на базе Башкирского государственного университета.
Григорий Орджроникидзе поддержал предложение создать Центр ЮНЕСКО по профессиональному образованию в «Янган-Тау» и на его базе готовить специалистов для геопарков Башкортостана. Саму территорию, по словам главы региона, ещё будут развивать. По этому поводу в санатории «Янган-Тау» прошел Национальный совет Ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Здесь уже начали строиться три туристических объекта: туристическо-этнографический комплекс «Караван-Сарай», историко-туристический комплекс «Салауат ере» и геологический музей «Мечетлино».
В ближайшее время разрез получит статус «золотого гвоздя». Это место называют центральной экспозицией, потому что здесь сконцентрировано более 10 миллионов лет геологической истории Земли. Кроме того, разрез содержит большое количество окаменелостей, которые хорошо сохранились в горных породах.
Еще одним большим проектом стал историко-культурный комплекс «Салауат ере», который расположится на месте деревни Текеево. Именно это место считается родиной Салавата Юлаева. Проект представляет собой интерактивное пространство с мемориальным парком, музеем и «зелёным театром». Строительство объектов планируют завершить уже в следующем году.