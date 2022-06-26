В Башкортостане обсудили концепцию развития геопарка «Янган-Тау»

Геопарк «Янган-Тау» – это не только про туризм, но и про образование. И наша страна – один из наиболее активных участников всемирной сети. По России насчитывается 368 ассоциированных школ ЮНЕСКО, из них 39 успешно функционируют в Башкирии. Регион занимает первое место в стране. Глава республики на встрече с ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО сообщил, что первые в стране кафедры ЮНЕСКО будут открыты именно у нас в регионе, на базе Башкирского государственного университета.