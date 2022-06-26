Конкурсы и танцы: как в Башкирии прошли школьные выпускные

Прежних звонков и перемен уже не будет. Впереди взрослая жизнь. 11-классники накануне получили аттестаты и отмечали выпускной. С окончанием школы ребят поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров опубликовал пост в социальных сетях. Всего же в республике документы о полном среднем образовании получили более 16 тысяч школьников. Тем временем продолжается ЕГЭ. По итогам прошедших экзаменов Башкортостан уже может похвастаться своими стобалльниками.

Помогали друг другу с уроками, иногда давали списывать, а временами делились секретами. За 11 лет они стали не просто друзьями, а одной большой семьей. Но последний звонок прозвенел, аттестаты получены, у каждого теперь наступает взрослая жизнь.

Если честно, грусти совсем нет, просто все не осознал, что всё это закончилось, все школьные годы позади, что все прекращается. Школьные годы были прекрасны, самые лучшие годы в жизни человека. Это общение с друзьями, первая любовь. Динар Кабиров, выпускник

А вот у одного человека в этом дружном коллективе улыбка на лице, но в душе – грусть. Это классная руководительница. С этими ребятами Гульнара Иванова с пятого класса.

Шесть лет мы вместе, очень тяжело, я их всех люблю, как своих. Отрываю частичку сердца от себя. Гульнара Иванова, учитель школы д. Дорогино Уфимского района

В эту субботу парк «Кашкадан» стал центральной площадкой для проведения торжественного концерта в честь окончания школы. «Большой выпускной», как его назвали организаторы, собрал 11-классников, их родителей и учителей. Танцы, песни, конкурсы и игры. Администрация Октябрьского района Уфы совместно с радиостанцией «Спутник ФМ» подготовили для гостей праздника насыщенную программу.

Выпускные прошли во всех районах и городах республики. Очень красочно праздник организовали в Салавате. Там традиционно состоялся «Медовый бал». 364 отличника и хорошиста из разных школ города приняли участие в торжественном празднике.

По традиции бала 35 медалистам подарили ноутбуки и планшеты. Зрелищной частью торжества стал конкурс «Батыр и краса медового бала». После официальных церемоний выпускники переместились в сквер. В развлекательную программу вошли огненное и бумажное шоу. После полуночи для вчерашних школьников выступили группы «Пицца» и Gayazovs Brothers.

Аттестаты на руках, можно и погулять. 25 июня в республике был объявлен днем вручения документа о получении полного среднего образования. В этом году в Башкортостан окончили 11 класс 16357 школьников. Хотя теперь их можно назвать и абитуриентами.

Школьных уроков больше не будет. А вот Единый государственный экзамен еще продолжается. Тем временем у Башкортостана есть новоиспеченные стобалльники. Так, выпускник средней школы №2 два села Иглино Глеб Филиппов показал максимальный результат по истории. А вот Аделина Насратуллина из того же населенного пункта получила 100 баллов за ЕГЭ по химии. Нам Аделина раскрыла некоторые секреты своего успеха.

К ЕГЭ я начала подготовку с 11 класса. Аделина Насратуллина, выпускница

А вот уфимский лицей №153, можно сказать, показал чемпионский результат. Сразу девять стобалльников из одной школы.

В этом году мы уже получили первые результаты ЕГЭ. Мы гордимся. Алла Скалина, директор лицея № 153 г. Уфы