Конкурсы и танцы: как в Башкирии прошли школьные выпускные

Прежних звонков и перемен уже не будет. Впереди взрослая жизнь. 11-классники накануне получили аттестаты и отмечали выпускной. С окончанием школы ребят поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров опубликовал пост в социальных сетях. Всего же в республике документы о полном среднем образовании получили более 16 тысяч школьников. Тем временем продолжается ЕГЭ. По итогам прошедших экзаменов Башкортостан уже может похвастаться своими стобалльниками.
Помогали друг другу с уроками, иногда давали списывать, а временами делились секретами. За 11 лет они стали не просто друзьями, а одной большой семьей. Но последний звонок прозвенел, аттестаты получены, у каждого теперь наступает взрослая жизнь.
А вот у одного человека в этом дружном коллективе улыбка на лице, но в душе – грусть. Это классная руководительница. С этими ребятами Гульнара Иванова с пятого класса.
В эту субботу парк «Кашкадан» стал центральной площадкой для проведения торжественного концерта в честь окончания школы. «Большой выпускной», как его назвали организаторы, собрал 11-классников, их родителей и учителей. Танцы, песни, конкурсы и игры. Администрация Октябрьского района Уфы совместно с радиостанцией «Спутник ФМ» подготовили для гостей праздника насыщенную программу.
Выпускные прошли во всех районах и городах республики. Очень красочно праздник организовали в Салавате. Там традиционно состоялся «Медовый бал». 364 отличника и хорошиста из разных школ города приняли участие в торжественном празднике.
По традиции бала 35 медалистам подарили ноутбуки и планшеты. Зрелищной частью торжества стал конкурс «Батыр и краса медового бала». После официальных церемоний выпускники переместились в сквер. В развлекательную программу вошли огненное и бумажное шоу. После полуночи для вчерашних школьников выступили группы «Пицца» и Gayazovs Brothers.
Аттестаты на руках, можно и погулять. 25 июня в республике был объявлен днем вручения документа о получении полного среднего образования. В этом году в Башкортостан окончили 11 класс 16357 школьников. Хотя теперь их можно назвать и абитуриентами.
Школьных уроков больше не будет. А вот Единый государственный экзамен еще продолжается. Тем временем у Башкортостана есть новоиспеченные стобалльники. Так, выпускник средней школы №2 два села Иглино Глеб Филиппов показал максимальный результат по истории. А вот Аделина Насратуллина из того же населенного пункта получила 100 баллов за ЕГЭ по химии. Нам Аделина раскрыла некоторые секреты своего успеха.
А вот уфимский лицей №153, можно сказать, показал чемпионский результат. Сразу девять стобалльников из одной школы.
Теперь двери лучших вузов страны для них открыты. Выпускники Башкортостана традиционно показывают неплохие результаты по ЕГЭ. К примеру, по русскому языку в этом году максимальное количество баллов набрали 12 человек, по химии – 19. Имена же всех стобалльников станут известны 2 июля. Это последний день сдачи ЕГЭ.