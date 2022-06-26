Как в Башкирии восстанавливают популяцию маралов

В Башкортостане восстанавливают популяцию благородных оленей. Впервые в республику их завезли с Алтая в 40-х годах, они отлично адаптировались к местному климату. Однако в 90-х маралов практически истребили браконьеры, из-за ценных рогов. Сейчас краснокнижных животных выращивают в вольерах и выпускают на волю. Как они осваиваются на свободе?

На неделе у сотрудников Башкирского государственного природного заповедника случилось сразу два приятных события. Первое – инспекторам вручили новые рации и ключи от мотоциклов для патрулирования почти 50 тысяч гектаров территории. На подходе еще несколько внедорожников и квадроциклов.  

Раньше мы патрулировали на лошадях, у нас возникали сложности с оперативностью. Сейчас приобрели движимую технику. Надеемся, что это улучшит нашу работу.

Айнур Биембетов, директор Башкирского государственного природного заповедника

Второе – на волю выпустили годовалых маралов. Лицензию на разведение этих благородных оленей заповедник получил после того, как животных практически полностью истребили браконьеры из-за ценных рогов или пантов. Препараты на их основе применяют для лечения болезней нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, при мужских и женских заболеваниях, снижении иммунитета. Сейчас благодаря предпринимателям, питомникам и заповедникам популяция снова растёт. На волю маралов отпускают в годовалом возрасте.

Многие спрашивают, почему мы выпускаем их в молодом возрасте. Дело в том, что они содержатся в вольере. И сильно привыкают к тому, что корм им выдается. Они ничего не ищут, всё готовое. А до года у них это еще не вырабатывается, они быстрее адаптируются к естественной среде.

Ильдар Гайсин, и.о. заместителя директора по научной работе Башкирского государственного природного заповедника

Выпуск маралов на волю ежегодно привлекает туристов. Вот и в этот раз наблюдать за процессом приехали жители республики, студенты уфимских вузов, которые проходят в районе практику. Но журналистам удалось увидеть немного больше. В отдельном загоне содержится маточное поголовье маралух, у которых пару дней назад случилось пополнение. Одного маралёнка мы нашли в ветках упавшего дерева. Таким образом в дикой природе животные прячут детёнышей от хищников.  

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У него такой пятнистый окрас, очень тяжело заметить. В первые дни жизни они в основном спрятаны, лежат. А маралуха где-то ходит поблизости.  

Рустам Шарафутдинов, заместитель директора Башкирского государственного природного заповедника

В первое время маралы не будут далеко отходить от вольеров, но затем всё же покинут место своего рождения. По наблюдениям сотрудников Башкирского государственного природного заповедника, животные разбредаются по всему Южному Уралу. Только в Бурзянском и Белорецком районах поголовье этих благородных оленей уже превышает 1500 особей.

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