Как в Башкирии восстанавливают популяцию маралов

В Башкортостане восстанавливают популяцию благородных оленей. Впервые в республику их завезли с Алтая в 40-х годах, они отлично адаптировались к местному климату. Однако в 90-х маралов практически истребили браконьеры, из-за ценных рогов. Сейчас краснокнижных животных выращивают в вольерах и выпускают на волю. Как они осваиваются на свободе?
На неделе у сотрудников Башкирского государственного природного заповедника случилось сразу два приятных события. Первое – инспекторам вручили новые рации и ключи от мотоциклов для патрулирования почти 50 тысяч гектаров территории. На подходе еще несколько внедорожников и квадроциклов.
Второе – на волю выпустили годовалых маралов. Лицензию на разведение этих благородных оленей заповедник получил после того, как животных практически полностью истребили браконьеры из-за ценных рогов или пантов. Препараты на их основе применяют для лечения болезней нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, при мужских и женских заболеваниях, снижении иммунитета. Сейчас благодаря предпринимателям, питомникам и заповедникам популяция снова растёт. На волю маралов отпускают в годовалом возрасте.
Выпуск маралов на волю ежегодно привлекает туристов. Вот и в этот раз наблюдать за процессом приехали жители республики, студенты уфимских вузов, которые проходят в районе практику. Но журналистам удалось увидеть немного больше. В отдельном загоне содержится маточное поголовье маралух, у которых пару дней назад случилось пополнение. Одного маралёнка мы нашли в ветках упавшего дерева. Таким образом в дикой природе животные прячут детёнышей от хищников.
В первое время маралы не будут далеко отходить от вольеров, но затем всё же покинут место своего рождения. По наблюдениям сотрудников Башкирского государственного природного заповедника, животные разбредаются по всему Южному Уралу. Только в Бурзянском и Белорецком районах поголовье этих благородных оленей уже превышает 1500 особей.