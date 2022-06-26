Как в Башкирии восстанавливают популяцию маралов

В Башкортостане восстанавливают популяцию благородных оленей. Впервые в республику их завезли с Алтая в 40-х годах, они отлично адаптировались к местному климату. Однако в 90-х маралов практически истребили браконьеры, из-за ценных рогов. Сейчас краснокнижных животных выращивают в вольерах и выпускают на волю. Как они осваиваются на свободе?

На неделе у сотрудников Башкирского государственного природного заповедника случилось сразу два приятных события. Первое – инспекторам вручили новые рации и ключи от мотоциклов для патрулирования почти 50 тысяч гектаров территории. На подходе еще несколько внедорожников и квадроциклов.

Раньше мы патрулировали на лошадях, у нас возникали сложности с оперативностью. Сейчас приобрели движимую технику. Надеемся, что это улучшит нашу работу. Айнур Биембетов, директор Башкирского государственного природного заповедника

Второе – на волю выпустили годовалых маралов. Лицензию на разведение этих благородных оленей заповедник получил после того, как животных практически полностью истребили браконьеры из-за ценных рогов или пантов. Препараты на их основе применяют для лечения болезней нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, при мужских и женских заболеваниях, снижении иммунитета. Сейчас благодаря предпринимателям, питомникам и заповедникам популяция снова растёт. На волю маралов отпускают в годовалом возрасте.

Многие спрашивают, почему мы выпускаем их в молодом возрасте. Дело в том, что они содержатся в вольере. И сильно привыкают к тому, что корм им выдается. Они ничего не ищут, всё готовое. А до года у них это еще не вырабатывается, они быстрее адаптируются к естественной среде. Ильдар Гайсин, и.о. заместителя директора по научной работе Башкирского государственного природного заповедника

Выпуск маралов на волю ежегодно привлекает туристов. Вот и в этот раз наблюдать за процессом приехали жители республики, студенты уфимских вузов, которые проходят в районе практику. Но журналистам удалось увидеть немного больше. В отдельном загоне содержится маточное поголовье маралух, у которых пару дней назад случилось пополнение. Одного маралёнка мы нашли в ветках упавшего дерева. Таким образом в дикой природе животные прячут детёнышей от хищников.

У него такой пятнистый окрас, очень тяжело заметить. В первые дни жизни они в основном спрятаны, лежат. А маралуха где-то ходит поблизости. Рустам Шарафутдинов, заместитель директора Башкирского государственного природного заповедника