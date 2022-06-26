Радий Хабиров принял участие в праздновании Дня молодежи в Уфе

Глава Башкортостана поздравил молодежь республики с праздником. Масштабное мероприятие развернулись на набережной реки Белой. Молодые люди, занимающие активную жизненную позицию, получили Благодарности Главы Республики Башкортостан.

Свои шатры на набережной развернули ведущие вузы Башкирии. Навыки ведения бухучета, мастер-классы по ораторскому мастерству, танцы под саксофон – учебные заведения привлекали внимание к себе любыми способами. БГМУ решил совместить презентацию с практикой на открытом воздухе.

Со сцены руководитель региона поздравил молодежь, пожелав никогда не останавливаться на достигнутом. Шесть молодых людей, которых можно назвать активными и прогрессивными, получили из рук Радия Хабирова Благодарности Главы Республики Башкортостан.

У меня идея такая: набережную отдаем молодежи. Мы якорим какие-то события – набережная будет оживать. А для молодежи побыть здесь, потанцевать, пообщаться – это здорово. У нас лучшая молодежь! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас молодежь яркая, интересная. Те люди, которые делают нашу страну. Аделя Ишмухаметова, региональный координатор всероссийской благтворительной акции «Красная гвоздика»

Кроме того, на входе к основному месту празднования все без исключения получали «смайлики». Этими монетами можно было проголосовать за лучший вуз. Учреждение, набравшее наибольшее количество «смайликов», сможет отправить свою делегацию на «Российскую студенческую весну-2023 года». При этом финансовую поддержку они получат от Госкомитета республики по молодежной политике.

Постарались совместить выставочную часть с презентацией возможностей вуза для молодежи. Молодежь приходит, знакомится с вузами. Это отличительный момент фестиваля. Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике