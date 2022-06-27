В Башкирии рыбаки спасли тонущих мужчин

Так, 25 июня в деревне Симский мужчину унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая. Самостоятельно из воды он выбраться не смог, но утопающему помогли рыбаки. Его благополучно доставили на берег. К слову, на этом же месте 22 июня утонула 31-летняя девушка.