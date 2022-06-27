В Башкирии рыбаки спасли тонущих мужчин

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о спасении утопающих в минувшие выходные. Помочь пострадавшим смогли рыбаки.
Так, 25 июня в деревне Симский мужчину унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая. Самостоятельно из воды он выбраться не смог, но утопающему помогли рыбаки. Его благополучно доставили на берег. К слову, на этом же месте 22 июня утонула 31-летняя девушка.
Подобный инцидент произошёл в деревне Князево. На местном пляже мужчина заплыл далеко от берега – его начало уносить течением. К счастью, утопающего заметили рыбаки и вытащили его на берег.
Фото: ИА Башинформ.