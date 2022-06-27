Житель Уфы поджёг квартиру бывшей супруги

В Уфе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в поджоге квартиры бывшей супруги. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2021 года.
В злополучный день мужчина был в квартире своей экс-жены. Он разозлился и в порыве ревности поджег два веника, которые раскидал по комнате. После поджога мужчина поспешил скрыться.
Огонь уничтожил имущество женщины — ущерб оценили в 780 тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.