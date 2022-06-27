В Уфе две женщины избили полуголую девушку прямо на улице. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошёл у дома №55 по проспекту Октября. Две неизвестные жестоко избили девушку – они пинали её ногами, а после выбросили в мусорку два чемодана пострадавшей. Несчастная кричала, а женщины угрожали ей расправой. Девушка пыталась позвать на помощь. Вскоре нападавшие ушли, а пострадавшую девушку забрали полицейские.