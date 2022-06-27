В Уфе вновь из-за коммунальной аварии отключили воду в домах

Сегодня, 27 июня, в Уфе вновь отключили холодное водоснабжение в нескольких домах. Об этом сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».

Фото №1 - В Уфе вновь из-за коммунальной аварии отключили воду в домах

На улице Вологодской произошла утечка из земли. На месте инцидента работают коммунальные службы. В связи с проведением ремонтных работ отключили трубу диаметром 200 мм.

Без холодного водоснабжения временно остались жители домов:

— ул. Вологодская, 20, 20/1;

— ул. Орджоникидзе, 36;

— ул. Лермонтова, 24;

— ул. Уссурийская, 33.

А также административное здание по улице Вологодская, 20/2.

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