Помощь садоводам и полилингвальные школы: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Также на оперативном совещании обсудили и открытие новых мультиязычных образовательных учреждений. К 2024 году полилингвальные школы появятся в Учалах, Акъяре, Мишкино, Аскино и Бижбуляке. Также в этом году в селе Мишкино проведут капремонт школы стоимостью 84 млн рублей, в 2023 году на площадке возведут пристрой на 250 мест – школьники будут учить марийский язык . Ещё одну школу отремонтируют в Бижбулякском районе. Причем, как отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин, в переформатировании существующих школьных зданий под нужды полилингвальных школ дело не ограничится капитальным ремонтом. В ходе реконструкции к ним пристроят спальные корпуса.