Помощь садоводам и полилингвальные школы: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Глава республики отчитал чиновников за поборы с пенсионеров, продающих овощи с огорода. Радий Хабиров привел результаты проверки контрольного управления, в ходе которого выяснилось, что с пожилых людей взимается плата за аренду торговых мест и садоводам вновь приходится торговать на необорудованных площадках. А в некоторых муниципалитетах и вовсе с прилавков садоводов вытеснили местные предприниматели.
Глава региона попросил власти разработать распоряжения и найти компромисс. Новую проверку своему контрольному управлению руководитель республики поручил провести через две-три недели.
Также на оперативном совещании в правительстве вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о федеральной программе поддержки садоводов, к которой подключился и Башкортостан. Сейчас власти предлагают огородникам оформиться как самозанятые, после чего у них появится возможность свободно продавать овощи и получать субсидии из казны. В статусе самозанятых садоводы, желающие торговать, не будут платить налоги. С 1 января этого года ставка единого сельскохозяйственного налога была обнулена.
Также на оперативном совещании обсудили и открытие новых мультиязычных образовательных учреждений. К 2024 году полилингвальные школы появятся в Учалах, Акъяре, Мишкино, Аскино и Бижбуляке. Также в этом году в селе Мишкино проведут капремонт школы стоимостью 84 млн рублей, в 2023 году на площадке возведут пристрой на 250 мест – школьники будут учить марийский язык . Ещё одну школу отремонтируют в Бижбулякском районе. Причем, как отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин, в переформатировании существующих школьных зданий под нужды полилингвальных школ дело не ограничится капитальным ремонтом. В ходе реконструкции к ним пристроят спальные корпуса.