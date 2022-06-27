Солист группы «Дискотека Авария»: «В Уфе очень добрая и понимающая публика»

В Уфе накануне завершился VI Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Ежедневно жителям и гостям Уфы предлагалась насыщенная программа. Классика и современность, этнические и фольклорные мотивы – фестиваль в очередной раз удивил широтой стилей и направлений.
Хедлайнерами последнего дня мероприятия стали Трофим и группа «Дискотека авария». На три дня столица Башкортостана превратилась в одну из главных музыкальных площадок России. В течение всего периода биения «Сердца Евразии» амфитеатр Конгресс-Холла «Торатау» был переполнен зрителями. Артисты группы «Дискотека Авария» не жалели ни сил, ни эмоций на сцене. Уфимская публика, по их словам, ответила им взаимностью.
«Сердце Евразии» входит в топ-10 лучших фестивалей страны. Он не имеет аналогов в России и за рубежом. За годы его проведения количество зрителей превысило более полумиллиона человек. По всему миру к событиям фестиваля зрители могли присоединиться онлайн.