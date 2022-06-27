Солист группы «Дискотека Авария»: «В Уфе очень добрая и понимающая публика»

В Уфе накануне завершился VI Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Ежедневно жителям и гостям Уфы предлагалась насыщенная программа. Классика и современность, этнические и фольклорные мотивы – фестиваль в очередной раз удивил широтой стилей и направлений.

Хедлайнерами последнего дня мероприятия стали Трофим и группа «Дискотека авария». На три дня столица Башкортостана превратилась в одну из главных музыкальных площадок России. В течение всего периода биения «Сердца Евразии» амфитеатр Конгресс-Холла «Торатау» был переполнен зрителями. Артисты группы «Дискотека Авария» не жалели ни сил, ни эмоций на сцене. Уфимская публика, по их словам, ответила им взаимностью.

Очень добрая, понимающая, веселая публика. Повторяют каждое слово, вместе поют. Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария»

Это же редко, когда так много зрителей любят музыку. Намгар Лхасаранова, солистка коллектива «Намгар»

«Сердце Евразии» входит в топ-10 лучших фестивалей страны. Он не имеет аналогов в России и за рубежом. За годы его проведения количество зрителей превысило более полумиллиона человек. По всему миру к событиям фестиваля зрители могли присоединиться онлайн.