В Башкирии пожилая пара побила друг друга кочергой и ухватом

В полицию обратился местный житель, который заявил, что в доме его соседки происходит драка. Оказалось, конфликт произошёл между 60-летней хозяйкой дома и 61-летним родственником её покойного мужа. Мужчина несколько раз предлагал женщине сожительство, но та отвечала отказом. В злополучный день под воздействием алкоголя сельчанин не смог смириться с очередным отказом.