Как проходит приемная кампания в вузах Башкирии в 2022 году

Новые направления подготовки и дополнительные бюджетные места. В вузах Башкирии идёт приёмная кампания. Университеты и институты республики выделили для абитуриентов почти 13,5 тысячи бесплатных мест. Какие правила поступления действуют в этом году и как проходит кампания?

С чем точно определилась абитуриентка – поступать будет на факультет с изучением иностранных языков. Цель – выучить китайский, стать переводчиком и путешествовать по миру. Сейчас свободно говорит на английском. В прошлом году эти знания уже применяла на практике.

Те, кто ещё не определился с будущей профессией, как правило, подают документы на несколько специальностей. Высшие учебные заведения России принимают заявления максимум на десять направлений. В Башкортостане так было в прошлом году. В этой приёмной кампании новые правила.

В этом году вузы республики договорились, что их может быть максимум семь.

Решение приёмной комиссии поступающий сможет увидеть в личном кабинете абитуриента. БашГУ – мнопрофильный университет. То есть поступить один человек может одновременно и на филологию, и на биолога. Всего 450 направлений. В этом году бюджетных мест больше. Только на целевое могут рассчитывать больше 400 человек.