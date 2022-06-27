В Уфе стартовали всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе

70 лучших гонщиков России в возрасте 15-16 лет приехали в столицу Башкортостана, чтобы определить сильнейших на трассе спорткомплекса «Биатлон». Пока отлично дела идут у спортсменов из нашей республики.

Быстрее ветра. Они развивают скорость до 40 километров в час и держат её на протяжении почти 100 минут. В Уфе спортсмены проводят четыре гонки подряд. Сначала групповые на дистанции 60, затем 75 и 88 километров. Завершает план соревнований индивидуальная гонка на время на 10 километров. Самое главное, в таком плотном графике грамотно распределять силы по всем четырём дням заездов и быстро восстанавливаться.

В целом, не сразу надо на гонке ехать вперед, больше надо отдыхать, стараться экономить силы, правильно питаться, пить и слушать, что говорят сокомандники, ехать по их подсказкам. Сергей Косарев, победитель гонки на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Сегодня спортсмены ехали 25 кругов по три километра. Несмотря на такую огромную дистанцию, пятёрка лидеров держалась вместе до последнего. На финиш почти одновременно приехали три башкирских спортсмена, а также представители Иркутска и Калининграда, для которых биатлонная трасса знакома не очень хорошо.

Для нас привычны перепады высот, но приезжие ребята всегда говорят, что им тяжко. Все ребята хороши, у всех равные силы, смотря кто как подготовился. Артур Умергалин, победитель гонки на всероссийских соревнованиях по велоспорту

Первые гонки остались за Сергеем Косаревом и Артуром Умергалиным. Да и вообще в десятке сильнейших всегда оказываются все семеро спортсменов из Башкортостана. И тут в пору говорить уже не только о знакомой трассе, а о более качественном уровне подготовки талантливой молодёжи.

Наши спортсмены на сегодняшний день сильнейшие, весной в Анапе и Майкопе мы с ними проезжали, Сергей очень такой перспективный, он из Белорецка, в прошлом году себя хорошо проявил. Надежда России. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан