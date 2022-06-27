В Уфе стартовали всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе

70 лучших гонщиков России в возрасте 15-16 лет приехали в столицу Башкортостана, чтобы определить сильнейших на трассе спорткомплекса «Биатлон». Пока отлично дела идут у спортсменов из нашей республики.
Быстрее ветра. Они развивают скорость до 40 километров в час и держат её на протяжении почти 100 минут. В Уфе спортсмены проводят четыре гонки подряд. Сначала групповые на дистанции 60, затем 75 и 88 километров. Завершает план соревнований индивидуальная гонка на время на 10 километров. Самое главное, в таком плотном графике грамотно распределять силы по всем четырём дням заездов и быстро восстанавливаться.
Сегодня спортсмены ехали 25 кругов по три километра. Несмотря на такую огромную дистанцию, пятёрка лидеров держалась вместе до последнего. На финиш почти одновременно приехали три башкирских спортсмена, а также представители Иркутска и Калининграда, для которых биатлонная трасса знакома не очень хорошо.
Первые гонки остались за Сергеем Косаревом и Артуром Умергалиным. Да и вообще в десятке сильнейших всегда оказываются все семеро спортсменов из Башкортостана. И тут в пору говорить уже не только о знакомой трассе, а о более качественном уровне подготовки талантливой молодёжи.
Торжественное награждение победителей пройдет по итогам всех этапов 28 июня. Следом Уфа в июле примет ещё три турнира по велоспорту на трассе спорткомплекса «Биатлон». Ну а сильнейшие велогонщики отправятся на Спартакиаду учащихся в Ижевск в начале августа.