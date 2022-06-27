В Уфе ученики школы хоккейных тренеров сдали экзамены

Хоккеисты сдают экзамены. В Уфе в Высшей школе тренеров имени Сергея Михалева при Башкирском институте физической культуры прошел экзамен по программе «Теория и методика хоккея».
В жизни эти люди прошли через многое, их дух закален на льду, но волнение перед экзаменом – это норма даже для действующих профессиональных хоккеистов.
Высшая школа тренеров им. Михалева начала работу в августе 2018 году. Учебные программы согласованы с ФХР. Подготовлено и выпущено 84 аттестованных тренера и 10 хоккейных менеджеров. В числе преподавателей и заслуженный тренер России и Белоруссии Владимир Крикунов, а также кандидат педагогических наук, судья международной категории Леонид Вайсфельд.