В Уфе водитель BMW X5 намеренно пытался сбить людей

Очевидцы сообщают, что водитель BMW X5 вел себя агрессивно и угрожал молодым людям пистолетом. Ребята сидели на скамейке в тот момент, когда нарушитель через пешеходный переход заехал на территорию.

Мужчина вышел из машины и что-то достал из багажника, а сидевшие выпускники бросились прочь. После этого водитель снова садится за руль и мчится за ребятами на высокой скорости. В МВД по Башкирии проводится проверка по факту произошедшего и устанавливается личность преступника.