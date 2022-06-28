Стало известно, что будет со зданием бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе

Сегодня, 28 июня, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Глава администрации Калининского района Михаил Замурагин рассказал о судьбе здания бывшего кинотеатра «Победа».

Фото №1 - Стало известно, что будет со зданием бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе

Сама постройка является объектом культурного наследия. В январе этого года было принято решение передать здание под размещение театра юного зрителя.

В мае техническое задание на проектирование и другая документация была передана в УКС администрации города, в центр организации проведения конкурсных процедур для размещения закупки на официальном сайте госзакупок.

Стоимость проектных работ на переустройство здания под ТЮЗ составила 3 млн 542 тысячи 337 рублей без технологического оборудования, зрительного зала и сценического пространства.

Михаил Замурагин, глава администрации Калининского района Уфы

Фото: 2gis.com

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