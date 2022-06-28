Стало известно, что будет со зданием бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе

Сегодня, 28 июня, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Глава администрации Калининского района Михаил Замурагин рассказал о судьбе здания бывшего кинотеатра «Победа».
Сама постройка является объектом культурного наследия. В январе этого года было принято решение передать здание под размещение театра юного зрителя.
В мае техническое задание на проектирование и другая документация была передана в УКС администрации города, в центр организации проведения конкурсных процедур для размещения закупки на официальном сайте госзакупок.
Фото: 2gis.com