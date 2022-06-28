В мэрии Уфы рассказали, какие работы ведутся на месте провала грунта на Лесном проезде

Сегодня, 28 июня, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, какие работы ведутся на месте провала грунта на Лесном проезде.

Напомним, 6 мая на данном участке произошёл обвал асфальта. Длинна обвала составила 25 погонных метров. По данным мэрии, инцидент не связан с работами, которые ведутся при строительстве Восточного выезда.

Сейчас на участке обвала продолжаются работы по бетонированию и постепенному выравниванию территории. Проводится струйная цементация. К 15 августа планируется полностью восстановить провалившуюся площадку.