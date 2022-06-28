В Башкирии 44 спортсмена готовятся к летним играм паралимпийцев в Сочи

44 спортсмена представят Башкирии на летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Спортивное мероприятие пройдёт в Сочи со 2 по 9 октября.
Спортсмены из Башкирии заявлены в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, фехтование на колясках и велоспорт.
По ее словам, спортсмены Башкирии активно готовятся к играм, однако окончательное решение остается за Паралимпийским комитетом РФ. Ему предстоит решить, кто конкретно войдет в сборную России на соревнованиях.
Для спортсменов с точки зрения организации тренировочного процесса мало что изменилось, считает депутат. Развитие спорта продолжается, многим составляющим стало уделяться больше внимания.
По словам российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко, летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием. В летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ.