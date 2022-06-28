В Башкирии 44 спортсмена готовятся к летним играм паралимпийцев в Сочи

Конечно, каждый спортсмен в нашей сборной стремится только к победе и достоин подняться на первую ступеньку пьедестала. Ну, а в октябре, как это всегда бывает в спорте, победит сильнейший на тот момент. Причем не только физически, но и психологически.

Рима Баталова, 13-кратная паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Госдумы РФ