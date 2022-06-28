Медики Башкирии провели уникальную операцию на позвоночник

У пациента было диагностировано дегенеративное сужение (стеноз) позвоночного канала на уровне первого, второго поясничных позвонков. С одной стороны стеноз вызвала грыжа межпозвоночного диска, а с другой – костные разрастания в области дугоотросчатых суставов. Врачи выполнили реконструкцию, восстановление проходимости позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, а также устранили сдавливание спинного мозга и его корешков.