Стали известны подробности избиения голой девушки в Уфе

Напомним, перед домом №55 по проспекту Октября две женщины раздели знакомую, жестоко избили, а после выбросили её вещи в мусорку. Происходящее они снимали на телефон. Девушка пыталась позвать на помощь, но обидчицы не давали людям помочь несчастной.