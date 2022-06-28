Стали известны подробности избиения голой девушки в Уфе

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила корреспондентам ИА «Башинформ» подробности жесткого избиения голой девушки в столице республики.
Напомним, перед домом №55 по проспекту Октября две женщины раздели знакомую, жестоко избили, а после выбросили её вещи в мусорку. Происходящее они снимали на телефон. Девушка пыталась позвать на помощь, но обидчицы не давали людям помочь несчастной.
Выяснилось, что получившая травмы девушка отказалась от претензий к женщинам. Однако полицейские всё ещё проводят проверку по факту случившегося.