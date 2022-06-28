Житель Башкирии получил в пожаре ожоги 95% тела

Сегодня, 28 июня, глубокой ночью в Зианчуринском районе произошёл крупный пожар. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МЧС.
В деревни Мазитово огнём охватило жилой дом по улице Большой Ускалык. На место инцидента прибыли экстренные службы и добровольные пожарные команды. Огонь удалось оперативно локализовать. В сгоревшем доме был найден мужчина, которого экстренно госпитализировали.
По сообщениям ИА «Башинформ», пострадавший получил ожоги 95% тела. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электроприборов.