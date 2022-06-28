В Стерлибашевском районе обновили сельский клуб

Общий объем финансирования работ составил почти 3 миллиона рублей. Сумма состоит из федеральных, республиканских и муниципальных средств.
В Доме культуры деревни Нижний Аллагуват оборудовали танцевальный зал, обновили гримерку, концертный зал и сцену, закупили театральные кресла и противопожарное оборудование. Открытие обновленного клуба сельчане отметили народными гуляньями. Была организована выставка декоративно-прикладного искусства, творческие номера представили фольклорные коллективы района.
На конкурсный отбор проекта в этом году поступили заявки от 70 учреждений культуры. Победителями стали 15 объектов, которым выделено в общей сложности более 57 млн рублей.